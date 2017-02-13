Фото дня
Улитка, которая провела выходные у бабушки.
Фото на превью reddit.com
Комментарии:
В зоомагазинах. Это африканские улитки - ахатины.
Мощный зверь. А почему у бабушки?
Бабушка её накормила, чтобы улитка не похудела... )
Вспоминается милейшее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=xKNbI6QpjL4
Эти котики бесподобны - чего им только на головы, лапки не ставят. Поражаюсь их флегматичности :-)))
Кошки вообще бесстрашные существа:
Это не милейшее видео,это что-то невероятное:)))
ахатины всё-таки прелестны. К тому же живут по нескольку лет и, говорят, им нужно минимум ухода.
А еще размножаются без партнеров два-три раза в год. Так что можно ахатиновую ферму открывать))) Но улиточек есть я всё же не стану. Они прелестные, а прелестных жрать нельзя.
Поросята, телята, курочки, овечки не настолько прелестны?
А вот вы и попались))) Я вегетарианка. Все зверушки прелестны по определению (даже паучки, крокодильчики, змейки и прочие тварюшки). Поэтому я их и не ем.)))
Сомневаюсь. Если даже вы не лукавите, а действительно едите только растительную пищу, то что вы не считаете живым организмом? На каком уровне организации жизни?
На уровне формирования нервной системы. Например у риса её нет. А у всего того, что само передвигается есть.
Бактерии передвигаются сами.
У бактерий нет нервной системы. Бактерии вообще одноклеточные. Нервная система по факту предполагает многоклеточность.
О бактериях - это тому, кто утверждал о самостоятельном передвижении.
XXXL писал: «О бактериях - это тому, кто утверждал о самостоятельном передвижении.»
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Ну так речь шла о продуктах осознанно употребляемых в пищу. Не дадите ссылку на рагу из бактерий?
Вы осознанно потребляете млн бактерий ежедневно. В рагу их тоже много.
Какой-то бессмысленный ответ... Ну ок, проявим симметричное занудство, итак: речь шла о продуктах используемых для ПРИГОТОВЛЕНИЯ блюд, осознанно употребляемых в пишу. В связи с этим, ещё раз: не дадите ссылку на рагу из бактерий, но не в качестве непредвиденной приправы, а как основного ингредиента блюда?
В смысле, в чем вы сомневаетесь? Что я вегетарианка? Сомневайтесь на здоровье. Не ем существ, обладающих нервной системой.
Уверены, что у растений нет нервной системы?
Нейробиология растений. Эффект Бакстера.
Уверена, что у растений нет такой же нервной системы, как у животных. Ну и да, растения не такие прелестные, как животные.
Судя по минусу, на сайте имеется как минимум один защитник прав растений и противник тотального гербицида. Ну-ну.
Я не писал, что как у животных. Наличие особой нервной системы у растений вы отвергаете? Не такие прелестные почему? Роза не прелестней червя?
Нет.
Брито-стрижено.
Тогда вам нельзя заводить ахатинку. А то будете с ней драться за морковку. А учитывая улиткины размеры, неизвестно кто кого))
Мне нельзя заводить ахатинку, потому что у меня кот, который обязательно ее попробует на зубок. А морковки мне ради одной маленькой улиточки не жалко. Всё ради улиточек.
мне кажется она похожа на кролика О_о
а, не дай бог, ещё зевнёт... ))
А я собак люблю, кошек. А как можно любить улитку мне не понятно. Если только не взаимно. Ты ее любишь,а она тебя нет. Хотя и трудно представить как любить это скользкое, безликое существо, но представить, что этот брюхоногий моллюск любит своего хозяина, скучает и с нетерпением ждет - еще труднее.
Вы присмотритесь к ней. Как она лапочки сложила на хозяйской руке, как доверчиво смотрит в камеру. Разве можно такую няшу не любить?)
Это уже не улитка, а Улита.
ужас. нет, не так. УЖАС.
Да, совсем еще крошки, но уже милашки! :))))))
Милое, но склизкое создание)
А я предпочитаю немного перефразировать: склизкое, но милое создание.
Да где же вы там милое видите? Это моллюск. Склизкий примитивный моллюск. Я бы даже есть не стала. То ли дело млекопитающие, да даже птички - они хоть разум имеют какой-никакой.
А вот птичек я не люблю, если честно. То есть в дикой природе - пожалуйста. А вот дома держать не стала бы. Шуму от них много, грязи тоже. А эта штука молчит и ползает. Расслабляет. Как медитация.
Кстати их активно в косметологии используют, вроде как полезная у них слизь. Ну наверно когда по лицу ползает такая милаха не очень приятно))
Странное ощущение. не скажу, что прям неприятно, но как-то по началу страшненько. А потом быстро привыкаешь. Правда, я на лицо себе не сажала - только на руку.
У меня только с маленькими опыт общения был. Привыкнуть то можно, но интересней наблюдать, не любитель я слизи)
Вот уж точно приятного мало))) Я скорее на пиявочек соглашусь, чем на это чудо)
Пиявочки даже еще полезнее улиточек. Пиявочки кровушку ссасывают в "варикозных" венах.
нуу нет.. пиявочки не такие милые) лучше уж ящерку какую-нибудь)
У нас дома живёт пиявочка, свекровь отдала на всякий случай (после лечения воспаления). Когда приходится менять её воду, то у меня нервная дрожь начинается и приступ паники... Она шустрая и однажды выскользнула в раковину и чуть не просочилась в сетку. Боже ты мой! Как я испугалась! Как мне тошно было палочками цеплять её и водворять обратно в банку! Теперь я очень медленно откручиваю крышку и, сдвигаю ее на миллиметр и медленно выливаю воду. Не знаю даже причин возникновения такого страха, смешанного с отвращением...
я слышала их убивают после лечения..
Из них выдавливают эту кровь, промывают и сажают обратно в банку. Я краем глаза (потому что противно, но любопытно) видела движения рук свекрови.
Бедняжки. В больницах вроде выбрасываю, мне по крайней мере так коллега говорила.
Нет, не понять мне никогда, зачем их заводить? Никакой отдачи, никакого характера, никакого интереса.. Лучше уж тогда цветочки разводить какие-нибудь редкие. Они хоть пахнут вкусно.
Для детей хорошо, если родители не хотят кошек-собак заводить, а ребенок просит зверушку. Уход минимальный, а ребенку интересно и познавательно. К тому же, если противно трогать, можно ее вообще не вынимать из террариума.
А зачем заводить моллюска, с которым ребенку ни поиграть, ни посюсюкать? Интерес к такому питомцу пропадет через пару дней, а улитка останется..
Ну кто же вас заставляет заводить? Не хотите - не заводитею У меня ахатины нет, но есть знакомые, которые держат. Брали именно ребенку. Уже года два как живет. Ребенок счастлив. Кормит ее, таскает на себе, разглядывает. А когда она яйца отложила и из земли улитята полезли - это был полнейший восторг!
Да уж, действительно каждому свое. Не хотела задеть, если что)
Не задели. Так-то я котов люблю. Особенно своего. Но и всяких остальных зверей тоже. Жаль, жилплощадь не позволяет. Завела бы целый "зоопарк" - еще одного кота, собаку, хорька, лису. Ну и может енота. Да, и обязательно паука-птицееда.
Одна проблема жилплощадь, а когда еще и аллергия мужа.. так это вообще печаль.. для любителя всякой живности(
Аллергия - это да. Поэтому у меня живет пуделек маленький) Шерсть в доме оставляю только я, а он не линяет вообще)))
А на улиточек у него нет аллергии? Или на змеек-ящерок? Игуаны - прикольные создания. Я их даже трогала. Они забавные.
Может когда-нибудь.. все-таки это удовольствие требует особенного ухода.
Вот. А улиточки не требуют никакого спецухода! Вы видите, что происходит? Вы пришли сюда, чтобы сказать, что улиточки - фуфуфу, а выйдете с паетиком. А в пакетике - улиточка. Гиппоаллергенная)))
Да я не против улиточек, просто я люблю пушистиков которых можно помять, поиграть и тд. У меня с детства были кошки, я их с полувзгляда понимаю, а с улиткой скучновато будет) А муж так вообще скажет что я издеваюсь над животным, которому на воле лучше))
Можно поменять мужа на здорового)) Шучу. У меня самой была аллергия на шерсть, но поскольку животные в доме не переводились, аллергия сдалась.
Я только по коту своему скучаю, который у родителей остался) Муж хотел бы собаку, но не в однушке, а в своем доме, так что есть к чему стремиться)
Вот уж действительно - кто кого! Искренне поздравляю Вас с победой! )))
Спасибо) даже не столько из-за своих животных она сдалась, а из-за волонтерской деятельности. Пока я только со своими общалась, приходилось руки мыть бесконечно, антигистаминные пить и даже иногда в маске дома ходить. А потом меня занесло в волонтёры. Бывали ситуации, когда приходилось грязную вонючую псину голыми руками хватать и полной грудью её аллергенами дышать)) И ничего. Поначалу заливалась соплями, а потом как отрезало. Думаю, пока я аллергию свою холила и лелеяла, таблеточками подкармливала, она расцветала. А когда перестала с ней считаться, она захирела от такого неуважения. Вот. Всем рекомендую. Новое слово в медицине))
про мужа - шедевр :) кстати, у моей мамы была страшнейшая аллергия на шерсть (да и вообще лешче перечислить, на что у нее не было аллергии), так вот, я училась в институте и мне подарили котенка, я ее маме отвезла (в общежитии сложно было держать), мама сначала возмущалась, сказала, что передарит кому-нибудь. Приезжаю через неделю - а у них там с кошкой любовь прямо. мама ее Катей назвала (меня тоже так зовут), так она ее "Катенька, Катюша, иди сюдя, киця" - я прибегаю, оказывается - не меня звали(( Меня вообще так никогда не назвали. так вот, эта кошка ей всегда выгревала больные места и была как дочка младшая. Никакой аллергии и в помине не было на кошку. Вот чем объяснить? А когда мама умерла, кошка исчезла, выпрыгнула в окно и все..
Грустная история у вас.. Наш кот нас сам нашел на улице, мы тогда не хотели никого заводить (наш любимый кот пропал, долго переживали,брали одну кошку но как-то не к душе), а тут услышали мяуканье и к нам подбежал маленький комочек шерсти, мы поняли это судьба))
а я однажды гуляла со старшим сыном (ему 3 было), захожу к нам во двор и тут на меня свливается черный котенок, вот натурально сверху и мне на плечо шмякнулся. сказать, что я пережила - невозможно описать, испугалась сильно. так оказывается, у соседки кошка родила и этот котенок ее чем-то разозлип и она его в окно!!! (правда ,2 этаж). И он на меня очень удачно попал. Так что - просто с неба свалился :) Конечно, оставили себе.
Повезло котенку! Я более страшную картину наблюдала у себя во дворе, там этаж был выше и асфальт.. вспоминать страшно.. таких людей сама бы прибила..
я бы сразу в обморок хлопнулась!
У животных, особенно у кошек, мистическая связь с хозяевами бывает. У вас так получилось, а иногда наоборот, кошка берет на себя хозяйскую болезнь.
улитята :)))))))))) вот смеялась :) моему бы малому точно понравилось бы!
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