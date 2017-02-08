Фото дня

У вас никогда не возникало ощущения, что за вами следят?

Фото на превью imgur.com

6 На склад!

Комментарии:

7 +
Макар Телятников
8 февраля 2017 00:04

периодически хожу в спар мимо госпиталя, двор которого охраняют 4 кавказские овчарки. и они за мной следят, да.

7 +
Chimp
8 февраля 2017 00:27

Здорово! От души посмеялась! )))))

10 +
L.L.
8 февраля 2017 00:27

очень забавная фотография))

13 +
Кристина Штерн
8 февраля 2017 00:30

- не суй свой нос куда попало!
- сам не суй!

9 +
Кристина Штерн
8 февраля 2017 00:31

или:
-думаешь, нас никто не заметит?
-конечно!

10 +
Falcosha
8 февраля 2017 00:32

это, чтобы хозяйка, уходя, не забыла их чмокнуть в носик))

11 +
Feline
8 февраля 2017 00:59

Это компостеры для билетов, как в трамвае! :-))

21 +
Петрович
8 февраля 2017 05:07

Новинка на рынке систем безопасности - охранный комплекс "Ноздря-Плюс".
Всепогодные высокочувствительные датчики мяса и двухканальная звуковая сигнализация.

4 +
Yakalello
8 февраля 2017 05:47

У каждого пса своё место или они могут поменяться местами?

2 +
Feline
8 февраля 2017 05:52

Места по диаметру морды, у каждого свое! :-))

4 +
Татьяна Глущенко
8 февраля 2017 08:32

моя бабушка жила на 5 этаже, балкон был шиферный и в нём было прорезано маленькое окошко, через которое мы смотрели на улицу. и иногда чем-нибудь кидались в людей :)

3 +
Nata
8 февраля 2017 10:43

можно еще мордашки нарисовать забавные)

10 +
Екатерина
8 февраля 2017 11:10

Например так:

0 +
Nata
8 февраля 2017 12:14

да, что-то вроде того))

0 +
Julia Bozina
9 февраля 2017 14:40

Класс))))

1 +
Виктория Седакова
8 февраля 2017 11:00

Удобно :)

0 +
Михаил Лихобык
8 февраля 2017 21:28

Заботливый хозяин!)

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