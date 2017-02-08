Фото дня
У вас никогда не возникало ощущения, что за вами следят?
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
Здорово! От души посмеялась! )))))
очень забавная фотография))
- не суй свой нос куда попало!
- сам не суй!
или:
-думаешь, нас никто не заметит?
-конечно!
это, чтобы хозяйка, уходя, не забыла их чмокнуть в носик))
Это компостеры для билетов, как в трамвае! :-))
Новинка на рынке систем безопасности - охранный комплекс "Ноздря-Плюс".
Всепогодные высокочувствительные датчики мяса и двухканальная звуковая сигнализация.
У каждого пса своё место или они могут поменяться местами?
Места по диаметру морды, у каждого свое! :-))
моя бабушка жила на 5 этаже, балкон был шиферный и в нём было прорезано маленькое окошко, через которое мы смотрели на улицу. и иногда чем-нибудь кидались в людей :)
можно еще мордашки нарисовать забавные)
да, что-то вроде того))
Класс))))
Удобно :)
Заботливый хозяин!)
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периодически хожу в спар мимо госпиталя, двор которого охраняют 4 кавказские овчарки. и они за мной следят, да.