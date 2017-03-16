Фото

«У меня получилось».

Фото на превью daphnetheadventured/instagram.com

Комментарии:

2 +
Гарджи
16 марта 2017 00:18

Походу, собакену показали первее, чем стфотографировали, собакен недоволен результатом

1 +
lvlarinka
16 марта 2017 01:20

«За что ты меня так, хозяйка?» — подумал песик ))
Хотя... бывает результат и похуже...

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