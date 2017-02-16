Фото дня
Тот момент, когда понимаешь, что объединяет начало и конец жизни.
Фото на превью reddit.com
Комментарии:
Мне такое постоянно в голову приходит, когда с ребёнком по парку гуляю. У нас там рядом дом престарелых, и старичков часто по парку в креслах катают. Встречаешь их и думаешь: с чего начинается жизнь, тем она и заканчивается.
И снова немного летней наркомании
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После этих снимков хочется бросить все и срочно уехать на Байкал
и то, и другое - только начало
просто бывают разные начала