Фото дня

Тот момент, когда понимаешь, что объединяет начало и конец жизни.

Фото на превью reddit.com

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Комментарии:

0 +
Макар Телятников
16 февраля 2017 00:18

и то, и другое - только начало
просто бывают разные начала

0 +
Кузина беспощадности
16 февраля 2017 00:43

Мне такое постоянно в голову приходит, когда с ребёнком по парку гуляю. У нас там рядом дом престарелых, и старичков часто по парку в креслах катают. Встречаешь их и думаешь: с чего начинается жизнь, тем она и заканчивается.

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