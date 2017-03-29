Фото

Тихий час у малышей.

Фото на превью reddit.com

Комментарии:

3 +
Chimp
29 марта 2017 00:04

Спят такие смирные, хорошие,
В целом свете лучше нет щенят....
Носики-курносики сопят....)))))))))

4 +
Макар Телятников
29 марта 2017 00:18

приглушите треск ваших мимиметров! дети спят

3 +
dkdnt
29 марта 2017 00:20

Вот оно, счастье материнства — дети спят. Причём все сразу. ))

3 +
lvlarinka
29 марта 2017 00:30

Как? КАК они умудрились сделать это фото?)) Уложить одновременно спать такую ораву — снимаю шляпу!)

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