Фото дня

Так выглядит птенец вороны. Какой милаха.

Фото на превью imgur.com

7 На склад!

Комментарии:

32 +
lvlarinka
9 февраля 2017 00:22

— Кто там?
— Это я, почтальон Печкин. Принёс заметку про вашего мальчика!

7 +
Ленка
9 февраля 2017 04:00

Awwww:))) Какой грозный пушистик:)))

4 +
ИлонаДени
9 февраля 2017 06:27

Да у этого пушистика и клюв-то стальной!

4 +
AlexLis
9 февраля 2017 07:50

С младенчества знает, что он - ворон! Особенная птица!

7 +
Joy*
9 февраля 2017 09:04

Скорее всё-таки вОрона, а не вороны. У вороны птенцы голыми вылупляются и через месяц обрастают перьями, а у ворона - появляются вот такие пушистики.

4 +
Лидия Николаевна
9 февраля 2017 09:27

Как он попал на ладонь к человеку? Что же с ним теперь будет? Мать в гнезде его уже может не принять.

1 +
Afanasyev
9 февраля 2017 09:28

Такой маленький, а уже чёрный ворон

1 +
Мозговзрыватель 007
9 февраля 2017 09:36

Ти маленькая пипирка)) Смешной)) Надеюсь раз взяли в руки, то и возьмут на себя дальнейшие заботы по выращиванию. Родители могут не принять его после такого. А кормежка вороненка то еще занятие. Кажется в начале там интервалы чуть ли не 15-20 минут. Потом пол часа. И когда самой тем временем спать, есть и заниматься своими делами под большим вопросом.

13 +
Александра
9 февраля 2017 10:42

А эта занимательная хрень — птенец черного коршуна. Сто рецептов милоты)

2 +
Ольга Михайлова
9 февраля 2017 11:11

оно живое!? О_О

2 +
Мозговзрыватель 007
9 февраля 2017 11:33

Вот это лапки!))

1 +
Инкогнито
9 февраля 2017 11:38

Прелесть)))

2 +
Julia Bozina
9 февраля 2017 14:39

Детки все милые )

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