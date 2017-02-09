Фото дня
Так выглядит птенец вороны. Какой милаха.
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
Awwww:))) Какой грозный пушистик:)))
Да у этого пушистика и клюв-то стальной!
С младенчества знает, что он - ворон! Особенная птица!
Скорее всё-таки вОрона, а не вороны. У вороны птенцы голыми вылупляются и через месяц обрастают перьями, а у ворона - появляются вот такие пушистики.
Как он попал на ладонь к человеку? Что же с ним теперь будет? Мать в гнезде его уже может не принять.
Такой маленький, а уже чёрный ворон
Ти маленькая пипирка)) Смешной)) Надеюсь раз взяли в руки, то и возьмут на себя дальнейшие заботы по выращиванию. Родители могут не принять его после такого. А кормежка вороненка то еще занятие. Кажется в начале там интервалы чуть ли не 15-20 минут. Потом пол часа. И когда самой тем временем спать, есть и заниматься своими делами под большим вопросом.
оно живое!? О_О
Вот это лапки!))
Прелесть)))
Детки все милые )
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