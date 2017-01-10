Фото дня
Современная фантастика.
Фото на превью pikabu.ru
Комментарии:
вы только подумайте - там и люди есть!
или это киборг крадется - там, в центре?
И тут зазвучал Имперский марш...
Разве ж это фантастика?
Вот если бы во дворе детские площадки, футбольное поле, фруктовый сад - это была бы фантастика
Посмотри, как прекрасен мир без наркотиков!
Мрачная фантастика получилась, больше на антиутопию похоже.
Кажется, у этой планеты есть надежда.
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