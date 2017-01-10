Фото дня

Современная фантастика.

Фото на превью pikabu.ru

1 На склад!

Комментарии:

4 +
Chimp
10 января 2017 00:06

Глазам больно от такой мрачной картинки :( А где кислородику взять, не подскажете?))

2 +
Макар Телятников
10 января 2017 00:06

вы только подумайте - там и люди есть!
или это киборг крадется - там, в центре?

1 +
MsSebastien
10 января 2017 00:41

И тут зазвучал Имперский марш...

3 +
Olga Makarova
10 января 2017 00:47

Разве ж это фантастика?
Вот если бы во дворе детские площадки, футбольное поле, фруктовый сад - это была бы фантастика

0 +
Selena
10 января 2017 06:03

Посмотри, как прекрасен мир без наркотиков!

0 +
Yakalello
10 января 2017 06:04

Мрачная фантастика получилась, больше на антиутопию похоже.

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