Фото
Солнечные ванны.
Фото на превью pikabu.ru
Солнечные ванны.
Фото на превью pikabu.ru
— Солнечные ванны это хорошо, но не могу себя заставить есть овощи:
я бы с большим удовольствием посидела с ним рядом )))
ловец снов и ловец солнца вместе, когда ещё такое увидишь
- Неси чай, прекрасная гейша!
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Прошел я сотню ри.
За дальней далью облаков
Присяду отдохнуть.
(с)
Весна.. хочется солнца и тепла)
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