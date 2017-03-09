Фото

Солнечные ванны.

Фото на превью pikabu.ru

Комментарии:

6 +
Chimp
9 марта 2017 01:04

Доктор определил дефицит витамина D в организме! :-)))))))

19 +
Yakalello
9 марта 2017 06:11

— Солнечные ванны это хорошо, но не могу себя заставить есть овощи:

4 +
АленаНика
9 марта 2017 06:35

я бы с большим удовольствием посидела с ним рядом )))

10 +
malchun
9 марта 2017 07:47

ловец снов и ловец солнца вместе, когда ещё такое увидишь

7 +
Петрович
9 марта 2017 09:24

- Неси чай, прекрасная гейша!
---
Прошел я сотню ри.
За дальней далью облаков
Присяду отдохнуть.
(с)

3 +
Nata
9 марта 2017 10:22

Весна.. хочется солнца и тепла)

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