Фото

Смотрят фильм о своих предках.

Фото на превью imgur.com

Комментарии:

5 +
Макар Телятников
13 марта 2017 00:27

- подруга, где попкорн?

3 +
Yakalello
13 марта 2017 05:49

После фильма:
— Братан, нас обманули! Динозавры стали птицами, а не ящерицами.

2 +
Elena Nikulina
13 марта 2017 07:06

аааа, агамчики:)

2 +
Бекар
13 марта 2017 08:23

Места для поцелуев?

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