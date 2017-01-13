Фото дня
Решение установить японские двери «Сёдзи» было ошибкой...
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
- это они ошибку допустили, коллега!
- да, коллега, ошибку, непростительную ошибку!
Эти ваши двери — чудесный котовый тренажер хорошего настроения! Ну буквально всё нужное собрано в одном флаконе: и шуршащая бумажка, и удобные для лазанья перекладины — словом, просто праздник какой-то!
Египетским божествам не понравилась японская культура. Нужно было предлагать не двери "сёдзи", а миску суши.
Со Старым Новым годом!
Like не заходя в пост
-
-
-
-
Ученые выяснили, что люди, которые редко занимаются спортом, умнее остальных
-
15 сцен из голливудских фильмов, в которых нет ни грамма логики
-
Всего одна фраза, которая остановит сплетников раз и навсегда
Котики явно довольны, значит, никакой ошибки нет.