Фото дня

Решение установить японские двери «Сёдзи» было ошибкой...

Фото на превью imgur.com

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Комментарии:

5 +
Ирина Брамс
13 января 2017 00:07

Котики явно довольны, значит, никакой ошибки нет.

2 +
Макар Телятников
13 января 2017 00:11

- это они ошибку допустили, коллега!
- да, коллега, ошибку, непростительную ошибку!

4 +
AlexLis
13 января 2017 00:12

Всех с пятницей! =)

4 +
lvlarinka
13 января 2017 00:30

Эти ваши двери — чудесный котовый тренажер хорошего настроения! Ну буквально всё нужное собрано в одном флаконе: и шуршащая бумажка, и удобные для лазанья перекладины — словом, просто праздник какой-то!

1 +
баламошка
13 января 2017 01:01

Египетским божествам не понравилась японская культура. Нужно было предлагать не двери "сёдзи", а миску суши.

1 +
В-ий
13 января 2017 05:23

с пятницей 13, однако. танцуют все)

0 +
Yakalello
13 января 2017 06:10

Со Старым Новым годом!

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