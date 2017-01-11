Фото дня
Прогресс за 13 лет обучения. Потрясающий результат!
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
Если за тринадцать лет учиться рисовать только глаз, то он еще и моргать должен на бумаге.... :-))
Циники вы, злые циники... Человек 13 лет учился рисовать, внезапно нашел свой старый рисунок (наверняка заботливо подобранный мамой в папусечку) и подумал: "А если я сейчас глаз нарисую, каким он будет?". Ну и нарисовал. Получилось очень круто.
Я просто оставлю это здесь и молча, по плинтусу и на цыпочках, выйду из комнаты.
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в смысле, 13 лет рисуем глаза, на 13 год делаем макбук?