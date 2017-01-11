Фото дня

Прогресс за 13 лет обучения. Потрясающий результат!

Фото на превью imgur.com

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Комментарии:

1 +
Макар Телятников
11 января 2017 00:06

в смысле, 13 лет рисуем глаза, на 13 год делаем макбук?

1 +
Feline
11 января 2017 00:57

Если за тринадцать лет учиться рисовать только глаз, то он еще и моргать должен на бумаге.... :-))

1 +
Йа
11 января 2017 01:32

Циники вы, злые циники... Человек 13 лет учился рисовать, внезапно нашел свой старый рисунок (наверняка заботливо подобранный мамой в папусечку) и подумал: "А если я сейчас глаз нарисую, каким он будет?". Ну и нарисовал. Получилось очень круто.

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