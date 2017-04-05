Фото

Процедура взвешивания орла. Судя по его глазам, тут не все так просто.

Фото на превью imgur.com

Комментарии:

1 +
Макар Телятников
5 апреля 2017 00:19

его взгляд, кагбэ говорит нам:
кто эти люди и что здесь происходит? (с)

-2 +
баламошка
5 апреля 2017 00:53

Символ СэШэЫ на лопатках. Ура!

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