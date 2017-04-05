Фото
Процедура взвешивания орла. Судя по его глазам, тут не все так просто.
Фото на превью imgur.com
Процедура взвешивания орла. Судя по его глазам, тут не все так просто.
Фото на превью imgur.com
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его взгляд, кагбэ говорит нам:
кто эти люди и что здесь происходит? (с)