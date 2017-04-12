Фото
Привет.
Фото на превью reddit.com
Привет.
Фото на превью reddit.com
- Ты приходишь ко мне и о чем-то просишь, но ты просишь без уважения. Ты не предлагаешь мне дружбу, ты даже не называешь меня "Крёстный".
— Эй, человек, еду, напитки и развлечений! Быстро-быстро!
Мой мозг точно живет своей жизнью. И вот 12 тому доказательств
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- итак, об основном договорились, теперь обсудим детали...