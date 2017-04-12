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Привет.

Фото на превью reddit.com

Комментарии:

1 +
Макар Телятников
12 апреля 2017 00:03

- итак, об основном договорились, теперь обсудим детали...

8 +
Ирина Брамс
12 апреля 2017 01:03

- Ты приходишь ко мне и о чем-то просишь, но ты просишь без уважения. Ты не предлагаешь мне дружбу, ты даже не называешь меня "Крёстный".

1 +
Yakalello
12 апреля 2017 05:40

— Эй, человек, еду, напитки и развлечений! Быстро-быстро!

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Крутотенюшная крутота!

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