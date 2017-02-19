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Примерно так выглядит слово «прорвемся».
Фото на превью pinterest.se
Примерно так выглядит слово «прорвемся».
Фото на превью pinterest.se
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ты пройдешь!
всегда стремись вверх, к свету
не бойся препятствий - пусть они боятся тебя
ты - зеленый, а они - серые, это значит, что у них нет шансов против тебя