Фото

Примерно так выглядит слово «прорвемся».

Фото на превью pinterest.se

Комментарии:

2 +
Макар Телятников
19 февраля 2017 00:18

ты пройдешь!
всегда стремись вверх, к свету
не бойся препятствий - пусть они боятся тебя
ты - зеленый, а они - серые, это значит, что у них нет шансов против тебя

1 +
Ленка
19 февраля 2017 04:42

Классно)

0 +
баламошка
19 февраля 2017 05:39

Это не треснувший камень, а треснувший метеорит-семечка. Из него и вылупилось это инопланетное дерево. А ещё оно умеет танцевать, петь и приставать своими ветвями к проходящим мимо девушкам.

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Охренифигительно!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!