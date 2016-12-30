Фото дня
Потому что в этом доме должна быть только одна звезда.
Фото на превью MESOFRUFFEH/imgur.com
Комментарии:
Кот показал, кто здесь звезда.
Кот показал, кто здесь звезда.
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вам понятно?