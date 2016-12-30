Фото дня

Потому что в этом доме должна быть только одна звезда.

Фото на превью MESOFRUFFEH/imgur.com

1 На склад!

Комментарии:

0 +
Макар Телятников
30 декабря 2016 00:07

я. здесь. главный.
вам понятно?

0 +
баламошка
30 декабря 2016 00:28

Кот показал, кто здесь звезда.

0 +
Chimp
30 декабря 2016 00:29

А меня только что сняли с елки и "уступили" место в прихожей! :(((

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