Фото

Потомок дракона и кедровой шишки.

Фото на превью reddit.com

Комментарии:

7 +
Борис Коробков
3 апреля 2017 01:04

Австралийских короткохвостый сцинк Tiliqua rugosa rugosa

2 +
Nakhodka
3 апреля 2017 07:38

Котопёс, ты ли это?! ))

6 +
Бекар
3 апреля 2017 08:16

А почему глазки только с одной стороны?

4 +
Juls
3 апреля 2017 09:32

Они там есть, просто под чешуйками не видно))) Одна голова спит, другая работает. Всё как у людей.

6 +
Мозговзрыватель 007
3 апреля 2017 08:51

Для сонного понедельника подходящая зверюга.

4 +
Selena
3 апреля 2017 09:06

с первого взгляда подумала, что это две головы)

2 +
Лана Камилла
3 апреля 2017 12:38

Ой, а я со смартфона на маленькой картинке превью и сослепу вообще подумала, что это - какашка (( Прости меня, австралийский короткохвостый сцинк...

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