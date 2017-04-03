Фото
Потомок дракона и кедровой шишки.
Фото на превью reddit.com
Потомок дракона и кедровой шишки.
Фото на превью reddit.com
Котопёс, ты ли это?! ))
А почему глазки только с одной стороны?
Они там есть, просто под чешуйками не видно))) Одна голова спит, другая работает. Всё как у людей.
Для сонного понедельника подходящая зверюга.
с первого взгляда подумала, что это две головы)
Ой, а я со смартфона на маленькой картинке превью и сослепу вообще подумала, что это - какашка (( Прости меня, австралийский короткохвостый сцинк...
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