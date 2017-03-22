Фото
Первая встреча с папой.
Фото на превью shybafamily/instagram.com
Первая встреча с папой.
Фото на превью shybafamily/instagram.com
Забавно, что этот новорожденный ребёнок видит не радостного папу, а непонятное расплывающееся пятно, издающее невнятные звуки.
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ты блин кто такой? )))