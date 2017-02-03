Фото дня
Окружен, но не сломлен.
Фото на превью netcomedy.net
Комментарии:
вообще странно, что убрали сохранение комментариев. По сути именно те, кто комментирует куют контент на этом сайте. И зачастую комментарии интереснее самих статей, а редакторы черпают из них идеи. А убрав архив, редакция нам как бы сказала, что мы здесь никто)
Абидна однако.
Редакция нам давно это говорит) Я наблюдаю уже третий исход старожилов, не согласных с политикой сайта, но редакции на это плевать. Кроме комментариев пропали и правила ведения дискуссий на adme. Что лично меня удивило даже больше, чем пропажа истории комментариев.
Так не только со старожилами. Мне вот на вопрос о баге с красным квадратиком о несуществующем оповещении сказали,что его не уберут никогда. Конечно, зато честно, но всё равно неприятно такое отношение.
Кстати, до исчезновения хистори комментариев, этот красный квадратик можно было убрать самому, прогулявшись в каждую из тем, где были оставлены комментарии. Да, долго. Да, нудно. Но хотя бы так можно было убрать это раздражающее напоминание. А сейчас уже и таким макаром от красной цифири не избавиться, ибо прогуливаться больше негде....
.
И ещё. Уж сколько раз
твердили миру просили админов сделать возможным сохранение понравившегося видео на склад. Но такая, казалось бы, простейшая операция невозможна! И дабы не потерять интересный ролик, приходилось оставлять под ним комменты лишь для того, чтобы он сохранился пусть не на складе, но хотя бы в истории собственных сообщений на сайте. Так теперь фих его найдёшь...
.
Это что, какие-то санкции против посетителей ресурса? )))))
Да они просто звезданулись, отлично понимают, что никто никуда не уйдет, все всё проглотят. Так обидно.
Да прям, проглотят ))) Эдми не единственный ресурс в сети, к счастью, и уйти всегда есть куда. Конечно же, администрация прекрасно об этом знает, но, увы, предпочитает мантру "эти уйдут, другие придут".
.
Мне вот до жути интересно: исчезновение архива комментов это следствие какого-то трабла технического свойства или намеренное действие администрации? Ау, Эдми, внесите уж ясность! )))
да уж, без комментов стало как-то пусто(
Плюсую и поддерживаю!
Недоумеваю, ЧТО в комментариях посетителей ресурса так не устроило администрацию?
.
Админы, снизойдите уж до объяснений, будьте так любезны )))
Новогоднее поздравление авторского коллектива Adme https://www.adme.ru/svoboda-avtorskie-kolonki/s-novym-godom-nashi-lyubimye-chitateli-1430865/ : "Желаем, чтобы творчество и вдохновение преследовали вас, что бы вы ни делали. А ваши слова зажигали сердца!"
То ли постебались, то ли их горячие сердца не выдержали...
))))))))) Нелли, спасибо, посмеялась...
Эх, смешно, если б не было так грустно...
Подписываюсь.
Присоединяюсь и поддерживаю
Можно и поддержать, только вряд ли что-то изменится.
Скорее всего, удалили случайно (может новый программист), бэкапа не было, а замаскировали по типу "так и должно быть". Обычно в таком редко признаются)) Нужно ж марку держать.
И кстати, если по совсем старым темам пройтись, то можно встретить либо надпись "нет такого креатива", либо подписи в статье есть, а фоток нет....
Всё правильно написано! Поддерживаю. Уважаемая редакция, верните пожалуйста архив комментариев.
очевидно, действовали по принципу - выкинь старое, очисть свою жизнь!
Только старый ADME лучше был, чего бы не обещали, с каждым годом все хуже.
Поддерживаю. Контент настолько уныл и неграмотен, что читать неприятно и скучно. Клевые юзеры - это единственное интересное движение Adme; без них это просто желтющий авокадоодержимый и наукоунижающий сайт. Надеюсь, это временная хворь(.
П.с. Спасибо, что позвала))). Клич стариканам кинула
стариканы за
Приветствую Банду. Я специально вернулся, чтобы подписаться под петицией. Хоть я не сижу здесь несколько лет, я тоже веселился вместе со всеми. И сейчас все это удалено. Прошу вернуть нашу историю, наши комментарии.
поддерживаю!
мало того, что с мнением читателей перестают считаться, так ещё и комменты убрали!
а у заинтересовавших меня людей я всегда смотрела первый комментарий на сайте))) т.к. интересно, ради чего человек зарегался))))
вот мне теперь интересно какой у меня был первый комментарий...... ВЕРНИТЕ КОММЕНТЫ!!!!!
>.<это очень интересно))))
Блин, как в анекдоте: "а че так можно было?")))
Я теперь хочу посмотреть первые комменты всех отписавшихся в посте) и свой тоже))
А это идея, Пандочка! Самой стало интересно посмотреть свой комментарий и тех людей, которые стали мне интересны и близки!
Я тут) Всем бандюкам пламенный привет!
Заглядываю теперь сюда совсем не часто, но старые темы и обсуждения - как милый и дорогой сердцу дневник части моей жизни последних 2х лет)
Уважаемая редакция, оставьте комментарии, пожалуйста.
Присоединяюсь и поддерживаю!
Feline, я с вами. Очень неправильно это все. Общение это добрая половина от удовольствия получаемого на этом сайте. А теперь оно стало неудобным. Вопрос - для чего это было нужно было делать?
Я, конечно, тоже каской постучу, и это не напрасно. Но потом всё равно надо за (обеденный) стол переговоров )
-------------------------------------------------- --------
Шёпотом: господа ADMEны, ну, всегда же есть варианты...))
Поддерживаю воззвание! Но простите, Петрович, содержимое Вашей баночки не имеет права быть просто едой - оно должно быть закуской! Глядишь, и консенсус будет достигнут!))))))))))
Ну, не с обеда ж было начинать? ))
а вообще, по результатам, как восстановят - чем не повод для банкета )))
И ещё - надо как то отметить организационную деятельность многоуважаемой Feline. Благодаря её активности мы, по меньшей мере, узнали причину "поломки" форума и получили обнадёживающий комментарий от самого Павла Радаева. За что и ему уже спасибо! :)))
Одобрям-с, и уважаемой Feline - респект!
Поддерживаю инициативу )
Эээх, как в старые времена... были здесь банкеты знатные ;)
Так заглядывайте и будем устраивать ))
Хорошо )
3 февраля американцы отмечают очередной кулинарный праздник – Национальный день морковного торта (National Carrot Cake Day). Правда, сегодня к торжеству уже опаздываем (((
Поддерживаю петицию! Без архива это стал абсолютно бесполезный и ненужный сайт.
не пойму, отчего сметана вдруг стала такой холодной и низкокалорийной
Хоть пяткам и холодно, зато обед калорийный! )))))))))
https://gif4.mycdn.me/image?id=851274263308&bid=851201731304&t=45&plc=WEB&tkn=*CsmUXk2caF4hE8Dj2jLyruxtNFY
Это модель Солнечной системы. В центре находится Кот-Солце, вокруг которого вращаются планеты, люди, собаки и прочие примитивные создания)
Как это верно :)
Старший брат пришёл в гости:
Это так мило, что я теперь не хочу работать =( Хочу взять кота. Двух котов.
А лучше двух кысей-рысей..
Котомотопехота
Котовейдер)
Привет, Бандюганы!!)
Час от часу не легче - Адми продолжают выкидывать фентили(((( Сколько не заходила долго, зашла, а тут архив убрали..Милашки
Позади кота - его кот-двойник в звёздочки, в такой же позе.
будем ждать разъеснений
Давайте писать им емэйлы
Вернем-вернем, нечаянно доступ убрали.
Урааааа!))))))
Вот что тушёнка животворящая делает! )))
ловите на слове)
Вот это пятница так пятница! ))
везет вам, а тут на работе еще..
вдвойне приятней будет наверстать )
Ой, правда?
А добавьте, пожалуйста, ещё архив Уведомлений. Очень не хватает его. Приходится очень быстро ловить ответы, пока они не успели уйти за горизонт событий.
Не поняла про архив уведомлений и горизонт событий. Они же вроде на месте, все как было. Или нет?
Архив уведомлений? Ну и где же более старые уведомления?
Банда! Предлагаю завтра вместе составить перечень, чего бы на сайт можно было добавить, и проголосовать.
Например: архив Уведомлений.
Какая прекрасная мысль )) Вот только будут ли соизмеримы хотелки читателей с возможностями редакции?
Пусть для разнообразия что-то добавят, а не только убирают и ломают.
Тем более, тут дизайнеров хватает, некоторые такие олдовые, что Святополка в колыбели застали. Уж явно смогут отрисовать мокапы интерфейсных решений.
и архитектурный стиль жертвенного алтаря, на который лягут "потерянные комментаторы")
Ой, как я всех рада видеть! )) Приветы всем )
И верните комменты! Там моя оранжерея ромашек и милые цердцу воспоминания!
Привет, Ланочка!!!!
Приветик, милая Лисичка! )
Привет!
3дравствуйте, дорогой Фикс! Рада Вас видеть )
Браво, редакция, давно не видела, чтобы человеки так печалились по пустому
Осмелюсь возразить, дражайшая Лариса, что быстрый доступ к воспоминаниям прошедших дней греет душу всякого форумчанина в минуты грусти и жизненных невзгод. Ведь, как известно, прошлая жизнь зачастую кажется нам лучше и светлее, чем даже если и не была таковой. А, говоря за себя, не смею утаить, что, будучи самовлюблённым до степени патологического нарциссизма, иногда, пробудясь ночью от неведомой тревоги или тоски о несовершенстве мироустройства, отыскиваю комментарии с похвалами к моей блистательной персоне и, утешившись их прочтением и пол-литром холодного кваса, вновь засыпаю безмятежным сном.
желаю бесперебойного электричества
а то сломаетесь)
)) Петрович, Ваши и еще некоторых товарищей избранные комменты я бы издала.
Ещё один коммент похвальный!
Поставлю к изголовью квас... )))
Пусть ни тревога, ни тоска
Не посещают ночью Вас.
И из хрустального бокала
Пусть неиспитым будет квас!
ААААА!
Извините.
Нет, все же, АААААА!
-
После этих снимков хочется бросить все и срочно уехать на Байкал
-
-
-
-
9 мужских привычек, от которых тают все девушки без исключения
-
ВНИМАНИЕ!
Прошу читателей ADME поддержать комментариями мое обращение!
************************************************** **************************************
Уважаемые админы!
Мы, нижеподписавшиеся, - постоянные читатели ADME.
Регулярно посещая ваш сайт, мы познакомились и подружились друг с другом.
Мы получали колоссальное удовольствие оставляя смешные комменты, сочиняя стихи, устраивая веселые конкурсы и поздравляя друг друга с днями рождения.
Из всех этих развлечений накопился приличный архив - месяцы нашей жизни на ADME.
Теперь этот архив убрали. И сразу стало очень неуютно, как будто чемодан с личными вещами, сданный в камеру хранения, обратно не отдают! :-))
Нам бы хотелось, чтобы вы вернули к жизни историю комментариев. Ведь эти комментарии принадлежат нам! :-))