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Окружен, но не сломлен.

Фото на превью netcomedy.net

11 На склад!

Комментарии:

74 +
Feline
3 февраля 2017 00:01

ВНИМАНИЕ!
Прошу читателей ADME поддержать комментариями мое обращение!
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Уважаемые админы!
Мы, нижеподписавшиеся, - постоянные читатели ADME.
Регулярно посещая ваш сайт, мы познакомились и подружились друг с другом.
Мы получали колоссальное удовольствие оставляя смешные комменты, сочиняя стихи, устраивая веселые конкурсы и поздравляя друг друга с днями рождения.
Из всех этих развлечений накопился приличный архив - месяцы нашей жизни на ADME.
Теперь этот архив убрали. И сразу стало очень неуютно, как будто чемодан с личными вещами, сданный в камеру хранения, обратно не отдают! :-))
Нам бы хотелось, чтобы вы вернули к жизни историю комментариев. Ведь эти комментарии принадлежат нам! :-))

44 +
Selena
3 февраля 2017 05:10

вообще странно, что убрали сохранение комментариев. По сути именно те, кто комментирует куют контент на этом сайте. И зачастую комментарии интереснее самих статей, а редакторы черпают из них идеи. А убрав архив, редакция нам как бы сказала, что мы здесь никто)
Абидна однако.

29 +
Фрекен Бок
3 февраля 2017 07:24

Редакция нам давно это говорит) Я наблюдаю уже третий исход старожилов, не согласных с политикой сайта, но редакции на это плевать. Кроме комментариев пропали и правила ведения дискуссий на adme. Что лично меня удивило даже больше, чем пропажа истории комментариев.

20 +
Siddal
3 февраля 2017 10:12

Так не только со старожилами. Мне вот на вопрос о баге с красным квадратиком о несуществующем оповещении сказали,что его не уберут никогда. Конечно, зато честно, но всё равно неприятно такое отношение.

22 +
Людмила
3 февраля 2017 10:35

Кстати, до исчезновения хистори комментариев, этот красный квадратик можно было убрать самому, прогулявшись в каждую из тем, где были оставлены комментарии. Да, долго. Да, нудно. Но хотя бы так можно было убрать это раздражающее напоминание. А сейчас уже и таким макаром от красной цифири не избавиться, ибо прогуливаться больше негде....
.
И ещё. Уж сколько раз твердили миру просили админов сделать возможным сохранение понравившегося видео на склад. Но такая, казалось бы, простейшая операция невозможна! И дабы не потерять интересный ролик, приходилось оставлять под ним комменты лишь для того, чтобы он сохранился пусть не на складе, но хотя бы в истории собственных сообщений на сайте. Так теперь фих его найдёшь...
.
Это что, какие-то санкции против посетителей ресурса? )))))

10 +
Siddal
3 февраля 2017 12:03

Да они просто звезданулись, отлично понимают, что никто никуда не уйдет, все всё проглотят. Так обидно.

12 +
Людмила
3 февраля 2017 12:51

Да прям, проглотят ))) Эдми не единственный ресурс в сети, к счастью, и уйти всегда есть куда. Конечно же, администрация прекрасно об этом знает, но, увы, предпочитает мантру "эти уйдут, другие придут".
.
Мне вот до жути интересно: исчезновение архива комментов это следствие какого-то трабла технического свойства или намеренное действие администрации? Ау, Эдми, внесите уж ясность! )))

20 +
Brandy
3 февраля 2017 09:01

да уж, без комментов стало как-то пусто(

26 +
Людмила
3 февраля 2017 09:04

Плюсую и поддерживаю!
Недоумеваю, ЧТО в комментариях посетителей ресурса так не устроило администрацию?
.
Админы, снизойдите уж до объяснений, будьте так любезны )))

5 +
Нелли
3 февраля 2017 12:42

Новогоднее поздравление авторского коллектива Adme https://www.adme.ru/svoboda-avtorskie-kolonki/s-novym-godom-nashi-lyubimye-chitateli-1430865/ : "Желаем, чтобы творчество и вдохновение преследовали вас, что бы вы ни делали. А ваши слова зажигали сердца!"
То ли постебались, то ли их горячие сердца не выдержали...

5 +
Людмила
3 февраля 2017 13:16

))))))))) Нелли, спасибо, посмеялась...
Эх, смешно, если б не было так грустно...

12 +
Анвонави
3 февраля 2017 09:27

Подписываюсь.

13 +
gapgap
3 февраля 2017 10:07

Присоединяюсь и поддерживаю

8 +
Анастасия Музыва
3 февраля 2017 10:33

Можно и поддержать, только вряд ли что-то изменится.
Скорее всего, удалили случайно (может новый программист), бэкапа не было, а замаскировали по типу "так и должно быть". Обычно в таком редко признаются)) Нужно ж марку держать.

9 +
Анастасия Музыва
3 февраля 2017 10:38

И кстати, если по совсем старым темам пройтись, то можно встретить либо надпись "нет такого креатива", либо подписи в статье есть, а фоток нет....

12 +
Татьяна Глущенко
3 февраля 2017 10:41

Всё правильно написано! Поддерживаю. Уважаемая редакция, верните пожалуйста архив комментариев.

8 +
pyrus701
3 февраля 2017 10:49

очевидно, действовали по принципу - выкинь старое, очисть свою жизнь!

14 +
Nata
3 февраля 2017 11:20

Только старый ADME лучше был, чего бы не обещали, с каждым годом все хуже.

23 +
Оля
3 февраля 2017 11:36

Поддерживаю. Контент настолько уныл и неграмотен, что читать неприятно и скучно. Клевые юзеры - это единственное интересное движение Adme; без них это просто желтющий авокадоодержимый и наукоунижающий сайт. Надеюсь, это временная хворь(.
П.с. Спасибо, что позвала))). Клич стариканам кинула

7 +
RuddyPanda
3 февраля 2017 14:35

стариканы за

14 +
Глеб Рябов
3 февраля 2017 11:40

Приветствую Банду. Я специально вернулся, чтобы подписаться под петицией. Хоть я не сижу здесь несколько лет, я тоже веселился вместе со всеми. И сейчас все это удалено. Прошу вернуть нашу историю, наши комментарии.

9 +
Таисия
3 февраля 2017 11:43

поддерживаю!
мало того, что с мнением читателей перестают считаться, так ещё и комменты убрали!

19 +
Михаил Лихобык
3 февраля 2017 11:48

Поддерживаю!
Мне интересны не сколько мои коменты, а больше чужие. По ним можно понять с каким человеком общаешься и оценить его чувство юмора!

11 +
RuddyPanda
3 февраля 2017 14:36

а у заинтересовавших меня людей я всегда смотрела первый комментарий на сайте))) т.к. интересно, ради чего человек зарегался))))

12 +
Татьяна Глущенко
3 февраля 2017 14:39

вот мне теперь интересно какой у меня был первый комментарий...... ВЕРНИТЕ КОММЕНТЫ!!!!!

7 +
RuddyPanda
3 февраля 2017 15:07

>.<это очень интересно))))

12 +
Brandy
3 февраля 2017 14:40

Блин, как в анекдоте: "а че так можно было?")))
Я теперь хочу посмотреть первые комменты всех отписавшихся в посте) и свой тоже))

0 +
AlexLis
3 февраля 2017 18:23

А это идея, Пандочка! Самой стало интересно посмотреть свой комментарий и тех людей, которые стали мне интересны и близки!

10 +
Даня
3 февраля 2017 11:50

Я тут) Всем бандюкам пламенный привет!
Заглядываю теперь сюда совсем не часто, но старые темы и обсуждения - как милый и дорогой сердцу дневник части моей жизни последних 2х лет)
Уважаемая редакция, оставьте комментарии, пожалуйста.

10 +
Zhenia Nikitishyn
3 февраля 2017 11:51

Присоединяюсь и поддерживаю!

9 +
Мозговзрыватель 007
3 февраля 2017 12:28

Feline, я с вами. Очень неправильно это все. Общение это добрая половина от удовольствия получаемого на этом сайте. А теперь оно стало неудобным. Вопрос - для чего это было нужно было делать?

10 +
Петрович
3 февраля 2017 13:28

Я, конечно, тоже каской постучу, и это не напрасно. Но потом всё равно надо за (обеденный) стол переговоров )
-------------------------------------------------- --------
Шёпотом: господа ADMEны, ну, всегда же есть варианты...))

3 +
Chimp
3 февраля 2017 23:00

Поддерживаю воззвание! Но простите, Петрович, содержимое Вашей баночки не имеет права быть просто едой - оно должно быть закуской! Глядишь, и консенсус будет достигнут!))))))))))

4 +
Петрович
3 февраля 2017 23:26

Ну, не с обеда ж было начинать? ))
а вообще, по результатам, как восстановят - чем не повод для банкета )))
И ещё - надо как то отметить организационную деятельность многоуважаемой Feline. Благодаря её активности мы, по меньшей мере, узнали причину "поломки" форума и получили обнадёживающий комментарий от самого Павла Радаева. За что и ему уже спасибо! :)))

3 +
Chimp
3 февраля 2017 23:30

Одобрям-с, и уважаемой Feline - респект!

3 +
Лана Камилла
3 февраля 2017 23:36

Поддерживаю инициативу )

3 +
Лана Камилла
3 февраля 2017 23:34

Эээх, как в старые времена... были здесь банкеты знатные ;)

3 +
Петрович
3 февраля 2017 23:44

Так заглядывайте и будем устраивать ))

2 +
Лана Камилла
3 февраля 2017 23:53

Хорошо )

3 +
Chimp
3 февраля 2017 23:59

3 февраля американцы отмечают очередной кулинарный праздник – Национальный день морковного торта (National Carrot Cake Day). Правда, сегодня к торжеству уже опаздываем (((

3 +
AlexLis
3 февраля 2017 18:22

Поддерживаю петицию! Без архива это стал абсолютно бесполезный и ненужный сайт.

5 +
Светосильный фикс
3 февраля 2017 18:29

Подписываюсь.

13 +
Макар Телятников
3 февраля 2017 00:03

не пойму, отчего сметана вдруг стала такой холодной и низкокалорийной

5 +
Chimp
3 февраля 2017 00:12

Хоть пяткам и холодно, зато обед калорийный! )))))))))
https://gif4.mycdn.me/image?id=851274263308&bid=851201731304&t=45&plc=WEB&tkn=*CsmUXk2caF4hE8Dj2jLyruxtNFY

22 +
баламошка
3 февраля 2017 00:13

Это модель Солнечной системы. В центре находится Кот-Солце, вокруг которого вращаются планеты, люди, собаки и прочие примитивные создания)

6 +
MiaMia
3 февраля 2017 09:23

Как это верно :)

26 +
Yakalello
3 февраля 2017 05:47

Старший брат пришёл в гости:

12 +
Ольга
3 февраля 2017 08:44

Это так мило, что я теперь не хочу работать =( Хочу взять кота. Двух котов.

7 +
dysic
3 февраля 2017 10:40

А лучше двух кысей-рысей..

31 +
gapgap
3 февраля 2017 09:46

Котомотопехота

12 +
arin27
3 февраля 2017 10:32

Котовейдер)

9 +
Sashy
3 февраля 2017 11:44

Привет, Бандюганы!!)
Час от часу не легче - Адми продолжают выкидывать фентили(((( Сколько не заходила долго, зашла, а тут архив убрали..Милашки

8 +
Алена
3 февраля 2017 11:55

Позади кота - его кот-двойник в звёздочки, в такой же позе.

9 +
Nata
3 февраля 2017 11:56

пятница..

7 +
Лариса
3 февраля 2017 12:38

Ну нет,мы так не договаривались.

8 +
Лариса
3 февраля 2017 12:42

А это просто милая грустная няша.

4 +
Владислав Каташев
3 февраля 2017 14:00

будем ждать разъеснений

8 +
Анвонави
3 февраля 2017 14:17

Давайте писать им емэйлы

13 +
Павел Радаев
3 февраля 2017 14:54

Вернем-вернем, нечаянно доступ убрали.

9 +
Анвонави
3 февраля 2017 15:56

Урааааа!))))))

10 +
Петрович
3 февраля 2017 15:58

Вот что тушёнка животворящая делает! )))

7 +
В-ий
3 февраля 2017 16:07

я даже остграммлюсь по такому случаю

8 +
Nata
3 февраля 2017 16:16

ловите на слове)

5 +
В-ий
3 февраля 2017 16:31

спасибо! а я уже остаграммился, лежу, хорошо мне.
думаю о вечном) гыф

6 +
Петрович
3 февраля 2017 16:33

Вот это пятница так пятница! ))

6 +
Nata
3 февраля 2017 16:36

везет вам, а тут на работе еще..

4 +
Петрович
3 февраля 2017 16:38

вдвойне приятней будет наверстать )

6 +
Nata
3 февраля 2017 16:57

разве что так, одним глазком..)

2 +
Светосильный фикс
3 февраля 2017 18:42

Ой, правда?
А добавьте, пожалуйста, ещё архив Уведомлений. Очень не хватает его. Приходится очень быстро ловить ответы, пока они не успели уйти за горизонт событий.

1 +
Лана Камилла
3 февраля 2017 23:04

Не поняла про архив уведомлений и горизонт событий. Они же вроде на месте, все как было. Или нет?

0 +
Светосильный фикс
4 февраля 2017 02:53

Архив уведомлений? Ну и где же более старые уведомления?

2 +
Светосильный фикс
3 февраля 2017 18:41

Банда! Предлагаю завтра вместе составить перечень, чего бы на сайт можно было добавить, и проголосовать.
Например: архив Уведомлений.

2 +
Людмила
3 февраля 2017 22:03

Какая прекрасная мысль )) Вот только будут ли соизмеримы хотелки читателей с возможностями редакции?

1 +
Светосильный фикс
3 февраля 2017 22:28

Пусть для разнообразия что-то добавят, а не только убирают и ломают.

2 +
Светосильный фикс
3 февраля 2017 22:29

Тем более, тут дизайнеров хватает, некоторые такие олдовые, что Святополка в колыбели застали. Уж явно смогут отрисовать мокапы интерфейсных решений.

2 +
Лариса
3 февраля 2017 23:19

и архитектурный стиль жертвенного алтаря, на который лягут "потерянные комментаторы")

4 +
Лана Камилла
3 февраля 2017 21:23

Ой, как я всех рада видеть! )) Приветы всем )
И верните комменты! Там моя оранжерея ромашек и милые цердцу воспоминания!

3 +
AlexLis
3 февраля 2017 21:33

Привет, Ланочка!!!!

3 +
Лана Камилла
3 февраля 2017 21:36

Приветик, милая Лисичка! )

3 +
Светосильный фикс
3 февраля 2017 21:49

Привет!

3 +
Лана Камилла
3 февраля 2017 22:14

3дравствуйте, дорогой Фикс! Рада Вас видеть )

1 +
Лариса
3 февраля 2017 22:51

Браво, редакция, давно не видела, чтобы человеки так печалились по пустому

3 +
Петрович
3 февраля 2017 23:41

Осмелюсь возразить, дражайшая Лариса, что быстрый доступ к воспоминаниям прошедших дней греет душу всякого форумчанина в минуты грусти и жизненных невзгод. Ведь, как известно, прошлая жизнь зачастую кажется нам лучше и светлее, чем даже если и не была таковой. А, говоря за себя, не смею утаить, что, будучи самовлюблённым до степени патологического нарциссизма, иногда, пробудясь ночью от неведомой тревоги или тоски о несовершенстве мироустройства, отыскиваю комментарии с похвалами к моей блистательной персоне и, утешившись их прочтением и пол-литром холодного кваса, вновь засыпаю безмятежным сном.

1 +
Лариса
3 февраля 2017 23:57

желаю бесперебойного электричества
а то сломаетесь)

2 +
Лана Камилла
4 февраля 2017 00:07

)) Петрович, Ваши и еще некоторых товарищей избранные комменты я бы издала.

2 +
Петрович
4 февраля 2017 00:12

Ещё один коммент похвальный!
Поставлю к изголовью квас... )))

1 +
Chimp
4 февраля 2017 00:57

Пусть ни тревога, ни тоска
Не посещают ночью Вас.
И из хрустального бокала
Пусть неиспитым будет квас!

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