Фото

© Артём Угрюмов  

Один отец значит больше, чем сто учителей.

Фото на превью Артём Угрюмов

Комментарии:

0 +
Макар Телятников
23 февраля 2017 00:04

Хемингуэй обнял Джекмана?

0 +
Стьюи Гриффин
23 февраля 2017 04:29

Борода перфекциониста)

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