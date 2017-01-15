Фото дня

Обратная сторона самой большой кувшинки в мире — Виктории амазонской.

Фото на превью pinterest.com

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Комментарии:

1 +
Макар Телятников
15 января 2017 00:03

сейчас она его сожрет

0 +
Вера
15 января 2017 02:35

а кто бы сомневался. рёбра жёсткости - всё по физическим законам.
бедный дядя, оно же колючее.

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