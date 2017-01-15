Фото дня
Обратная сторона самой большой кувшинки в мире — Виктории амазонской.
Фото на превью pinterest.com
Комментарии:
а кто бы сомневался. рёбра жёсткости - всё по физическим законам.
бедный дядя, оно же колючее.
а кто бы сомневался. рёбра жёсткости - всё по физическим законам. бедный дядя, оно же колючее.
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