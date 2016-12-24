Фото дня
Обнимашки.
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
Однако, за время пути собачка могла подрасти ;)
Идёт мужик по «Птичьему рынку» в Москве и тащит за собой здоровенного медведя на цепи. Его спрашивают: что, медведя продаёте?
— Да нет, ищу ту суку-продавца, который мне в прошлом году этого хомячка продал!
было уже
Что за славная парочка?
Братья обнимаются. Больший и меньший.
Волчишка :)
Красной Шапочки испугался.
Побежал к охотнику на ручки.
Если это та Шапка, что в Once Upon A Time, то я бы тоже испугалась :)
Не смотрела, но верю на слово.
(И хорошо, что не смотрела, я тоже нервная)))))
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за долгое время пути собачка могла подрасти (с)