Фото дня

Обнимашки.

Фото на превью imgur.com

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Комментарии:

9 +
Макар Телятников
24 декабря 2016 00:04

за долгое время пути собачка могла подрасти (с)

1 +
Nika Bedrossian
24 декабря 2016 14:57

Однако, за время пути собачка могла подрасти ;)

4 +
lvlarinka
24 декабря 2016 00:57

Идёт мужик по «Птичьему рынку» в Москве и тащит за собой здоровенного медведя на цепи. Его спрашивают: что, медведя продаёте?
— Да нет, ищу ту суку-продавца, который мне в прошлом году этого хомячка продал!

2 +
CherJu Russia
24 декабря 2016 06:26

было уже

5 +
julia-sp
24 декабря 2016 11:37

Больше обнимашек!

1 +
Nika Bedrossian
24 декабря 2016 15:06

Что за славная парочка?

1 +
julia-sp
24 декабря 2016 17:05

Братья обнимаются. Больший и меньший.

5 +
julia-sp
24 декабря 2016 11:38

Ещё больше!

1 +
Nika Bedrossian
24 декабря 2016 14:58

Волчишка :)

2 +
julia-sp
24 декабря 2016 15:03

Красной Шапочки испугался.
Побежал к охотнику на ручки.

1 +
Nika Bedrossian
24 декабря 2016 15:05

Если это та Шапка, что в Once Upon A Time, то я бы тоже испугалась :)

1 +
julia-sp
24 декабря 2016 17:05

Не смотрела, но верю на слово.
(И хорошо, что не смотрела, я тоже нервная)))))

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