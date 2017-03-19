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Когда все вокруг переживают из-за каких-то насущных проблем, а у тебя просто весна.
Фото на превью deviantart.com
Когда все вокруг переживают из-за каких-то насущных проблем, а у тебя просто весна.
Фото на превью deviantart.com
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