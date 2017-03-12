Фото

Это я готовлюсь к лету.

Фото на превью imgur.com

Комментарии:

-1 +
Макар Телятников
12 марта 2017 00:03

выходные. лучше - поспать

-1 +
баламошка
12 марта 2017 00:12

Спряталась от физрука Фомы)

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