Фото
Первая ночь в доме после приюта.
Фото на превью reddit.com
Первая ночь в доме после приюта.
Фото на превью reddit.com
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- А дедушка где спит?
- А-а, там, в прихожей, на коврике! (с)