Фото

Первая ночь в доме после приюта.

Фото на превью reddit.com

Комментарии:

3 +
Chimp
4 марта 2017 00:10

Какой славный пес! И с таким умиротворенным видом возлежит в кресле :-)))
- А дедушка где спит?
- А-а, там, в прихожей, на коврике! (с)

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Слов нет — надо видеть

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!