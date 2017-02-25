Фото

В Бразилии собака, которую бросил хозяин, получила работу на заправочной станции. Теперь счастливый пес встречает посетителей и поднимает настроение всем окружающим.

Фото на превью sabrinaplannerer/instagram.com

Комментарии:

0 +
Макар Телятников
25 февраля 2017 00:05

здрррравствуйте! я - собака-бензобака, я налью вам бензин!

1 +
Chimp
25 февраля 2017 00:15

КАК?! Как можно бросить собаку, да еще такую собаку! Просятся слова совсем не для "открытого доступа" :((( Пес - красавец! Пусть не будет больше негодяев в твоей жизни!

1 +
Макар Телятников
25 февраля 2017 00:18

есть и светлая сторона в этой истории - среди собак таких мерзавцев
мы не встретим

0 +
Chimp
25 февраля 2017 00:30

У пса такой умный добрый взгляд - вылитый Эдди Мерфи (не в обиду ему, мне он очень нравится :))))

1 +
dkdnt
25 февраля 2017 00:36

Думаю, пёс на вас не обидится. )

0 +
Chimp
25 февраля 2017 00:39

Успокоили, спасибо! )))

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