Фото
В Бразилии собака, которую бросил хозяин, получила работу на заправочной станции. Теперь счастливый пес встречает посетителей и поднимает настроение всем окружающим.
Фото на превью sabrinaplannerer/instagram.com
В Бразилии собака, которую бросил хозяин, получила работу на заправочной станции. Теперь счастливый пес встречает посетителей и поднимает настроение всем окружающим.
Фото на превью sabrinaplannerer/instagram.com
КАК?! Как можно бросить собаку, да еще такую собаку! Просятся слова совсем не для "открытого доступа" :((( Пес - красавец! Пусть не будет больше негодяев в твоей жизни!
есть и светлая сторона в этой истории - среди собак таких мерзавцев
мы не встретим
У пса такой умный добрый взгляд - вылитый Эдди Мерфи (не в обиду ему, мне он очень нравится :))))
Думаю, пёс на вас не обидится. )
Успокоили, спасибо! )))
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