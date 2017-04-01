Фото
Ни один человек не встретит вас так, как собака.
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Ни один человек не встретит вас так, как собака.
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Пожалуй, это и к лучшему. )) Сомнительное удовольствие, когда на тебя ни с того, ни с сего бросаются люди с высунутым языком, издавая при этом громкие звуки и брызгаясь слюной.
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