Фото

Ни один человек не встретит вас так, как собака.

Фото на превью DEPOSITPHOTOS

Комментарии:

0 +
Макар Телятников
1 апреля 2017 00:21

собаки - лучшие люди на земле (с)

0 +
dkdnt
1 апреля 2017 01:18

Пожалуй, это и к лучшему. )) Сомнительное удовольствие, когда на тебя ни с того, ни с сего бросаются люди с высунутым языком, издавая при этом громкие звуки и брызгаясь слюной.

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