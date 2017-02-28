Фото

Неожиданный гость на свадьбе.

Фото на превью reddit.com

Комментарии:

1 +
Макар Телятников
28 февраля 2017 00:02

эта морда явно ждет свой бокал шампанского

1 +
Falcosha
28 февраля 2017 00:16

Ездил на НГ в Сочи на машине - там где-то на подъезде есть макдональдс в дельфинарии, так там дельфины тоже из окошка смотрят как люди едят

1 +
dkdnt
28 февраля 2017 00:18

Взгляд, полный мудрости: «Уж я-то знаю, чем всё закончится...»

1 +
dkdnt
28 февраля 2017 00:16

Свидетель из Фрязино?

1 +
Yakalello
28 февраля 2017 05:50

Сначала церемония по сухопутным обычаям, потом — по морским.

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