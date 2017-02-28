Фото
Неожиданный гость на свадьбе.
Фото на превью reddit.com
Неожиданный гость на свадьбе.
Фото на превью reddit.com
Ездил на НГ в Сочи на машине - там где-то на подъезде есть макдональдс в дельфинарии, так там дельфины тоже из окошка смотрят как люди едят
Взгляд, полный мудрости: «Уж я-то знаю, чем всё закончится...»
Свидетель из Фрязино?
Сначала церемония по сухопутным обычаям, потом — по морским.
Мы попробуем угадать ваш возраст по ответам на эти 5 вопросов. Сыграем?
В Лондоне бездомный не дал замерзнуть влюбленным. И вот что они сделали
15 фотографий, которые доказывают, что наш мир бывает чертовски несовершенным
14 фотографий знакомых продуктов, глядя на которые, думаешь: «Офигеть!»
На этот конкурс присылают работы, которые невозможно взять и забыть
эта морда явно ждет свой бокал шампанского