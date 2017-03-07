Фото
Неожиданная встреча.
Фото на превью pikabu.ru
Неожиданная встреча.
Фото на превью pikabu.ru
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Бэмби! А глаза какие доверчивые и реснички длиннющие :-))))))))