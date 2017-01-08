Фото дня
Мыс Хобой с высоты птичьего полета.
Фото на превью Sergey Rumyantsev
Комментарии:
Красотища та какая! Аж дух захватывает!
Красотища та какая! Аж дух захватывает!
При виде такого мороженки захотелось
При виде такого мороженки захотелось
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