Фото дня

Мыс Хобой с высоты птичьего полета.

Фото на превью Sergey Rumyantsev

0 На склад!

Комментарии:

1 +
Макар Телятников
8 января 2017 00:07

птицам там, должно быть, холодно

1 +
Злой Пес
8 января 2017 00:25

Красотища та какая! Аж дух захватывает!

1 +
Михаил Лихобык
8 января 2017 01:16

При виде такого мороженки захотелось

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