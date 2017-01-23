Фото дня

«Мой вид из окна в Гренландии».

Фото на превью pikabu.ru

1 На склад!

Комментарии:

4 +
Макар Телятников
23 января 2017 00:20

отличный обзор

4 +
Chimp
23 января 2017 00:26

На недельку я бы согласилась - на собачьих упряжках покататься, с Умкой повеселиться! )))

16 +
Михаил Лихобык
23 января 2017 07:10

Когда Умка с веселым оскалом гонится за упряжкой)))

0 +
Gromus
23 января 2017 16:31

Он просто поиграть хочет))) Ну или позавтракать...)))

14 +
julia-sp
23 января 2017 02:42

Ростов-на-Дону

51 +
Елена Данилова
23 января 2017 08:09

Буква "к" в вывеске лишняя))

2 +
Alexey Vartanyan
23 января 2017 12:12

Открываешь дверь и сверху на тебя сугроб падает.

3 +
баламошка
23 января 2017 09:02

Зато тепло, и тихо, и уютно.

4 +
Наталия
23 января 2017 09:11

А как будет приятно, когда весной окно понемногу начнет освобождаться.

2 +
Лидия Николаевна
23 января 2017 10:44

Ух, какое окно теплое - не холодно рядом сидеть. А мне даже в самолете из иллюминатора дует.

2 +
Артём Алексеев
23 января 2017 11:48

У меня в Караганде также)

2 +
AlexLis
23 января 2017 12:32

Вот мой вид из окна сейчас =)

1 +
Ocoka
23 января 2017 13:16

У нас миндаль весь в бутонах)

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