Фото дня
«Мой вид из окна в Гренландии».
Фото на превью pikabu.ru
Комментарии:
На недельку я бы согласилась - на собачьих упряжках покататься, с Умкой повеселиться! )))
Когда Умка с веселым оскалом гонится за упряжкой)))
Он просто поиграть хочет))) Ну или позавтракать...)))
Буква "к" в вывеске лишняя))
Открываешь дверь и сверху на тебя сугроб падает.
Зато тепло, и тихо, и уютно.
А как будет приятно, когда весной окно понемногу начнет освобождаться.
Ух, какое окно теплое - не холодно рядом сидеть. А мне даже в самолете из иллюминатора дует.
У меня в Караганде также)
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