Фото дня
«Мой тесть делает это каждый год... Хотя его дочери (моей жене) уже 26».
Фото на превью deathcastle/reddit.com
Комментарии:
Из колумбийского Санты сыплется кокаин)
Это самый веселый Санта в мире!))
Это чудесно!
Ничего себе интерьер!
Живут же люди)
Хорош подарок дочке на Рождество - убирать потом весь этот песок :-))
Охренифигительно
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Мило))
Интересно, что сыплется с дедушки Клауса: песок, мука или сахар? )