Фото дня

«Мой тесть делает это каждый год... Хотя его дочери (моей жене) уже 26».

Фото на превью deathcastle/reddit.com

2 На склад!

Комментарии:

3 +
lvlarinka
28 декабря 2016 00:05

Мило))
Интересно, что сыплется с дедушки Клауса: песок, мука или сахар? )

3 +
баламошка
28 декабря 2016 00:20

Из колумбийского Санты сыплется кокаин)

2 +
lvlarinka
28 декабря 2016 00:33

Это самый веселый Санта в мире!))

0 +
Kutina
28 декабря 2016 00:16

Это чудесно!

0 +
Dusina
28 декабря 2016 02:41

Ничего себе интерьер!
Живут же люди)

0 +
Ретроград
28 декабря 2016 04:32

Хорош подарок дочке на Рождество - убирать потом весь этот песок :-))

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