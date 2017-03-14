Фото
«Мой пес впервые увидел маленьких котят».
Фото на превью imgur.com
«Мой пес впервые увидел маленьких котят».
Фото на превью imgur.com
Это точно!
Это он еще в Одри Тоту недовгляделся )).
Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».
(с) :)))
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