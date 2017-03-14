Фото

«Мой пес впервые увидел маленьких котят».

Фото на превью imgur.com

Комментарии:

6 +
Макар Телятников
14 марта 2017 00:03

страшнее кошки зверя нет (с)

2 +
Yakalello
14 марта 2017 05:43

Это точно!

1 +
Olga Makarova
14 марта 2017 00:25

Это он еще в Одри Тоту недовгляделся )).

1 +
Петрович
14 марта 2017 00:54

Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».
(с) :)))

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