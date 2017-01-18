Фото дня
«Мой дядя приехал в Японию, и местный повар сделал его суши-копию».
Фото на превью twitter.com
Комментарии:
Надо будет как-нибудь и себе съездить в Японию...
Надо будет как-нибудь и себе съездить в Японию...
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А если бы дядя приехал в Италию - усы приделали бы к пицце! :-))