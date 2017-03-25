Фото
Мои планы на выходные.
Мои планы на выходные.
любое фото, на котором животное в человеческих шмотках, можно подписать
"мой хозяин идиот".
не ошибётесь.
Эта пара из Японии в браке уже 37 лет, и у нее есть одна очень милая традиция
Вот как изменились мужчины, по которым мы сохли 10 лет назад
Ученые нашли новый континент, который тысячи лет прятался под водой
Сотрудники зоопарков США решили выяснить, у кого самые милые обитатели
10 самых неожиданных находок, которые люди обнаружили у себя во дворе
В Турции придумали закон для бабушек, о котором мечтал весь мир
Короткий тест по Фрейду: Как вы на самом деле воспринимаете жизнь?
Сможете ли вы угадать, кто это целуется: реальная пара или друзья?
Самая трогательная история о том, почему нет ничего важнее доброты
15 шикарных уголков планеты, где хочется поставить шезлонг и остановить время
Как бы выглядели логотипы известных брендов, если бы соответствовали своим продуктам
Планы бывают разные...