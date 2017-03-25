Фото

Мои планы на выходные.

Комментарии:

2 +
lvlarinka
25 марта 2017 00:11

Планы бывают разные...

1 +
lvlarinka
25 марта 2017 00:11

Или можно так:

0 +
lvlarinka
25 марта 2017 00:12

А можно и этак:

3 +
Вера
25 марта 2017 00:30

любое фото, на котором животное в человеческих шмотках, можно подписать
"мой хозяин идиот".
не ошибётесь.

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