Фото
Милая альпака.
Фото на превью imgur.com
Милая альпака.
Фото на превью imgur.com
должность улыбак уже занята собаками
альпака- добряка
иди обниму)
хочется за щеки пожамкать
Меня стайка таких милых альпак чуть насмерть не затоптала. И все вот так, с улыбочкой))
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