Фото

Милая альпака.

Фото на превью imgur.com

Комментарии:

5 +
Falcosha
15 марта 2017 00:04

Плюшевая животная))

5 +
Макар Телятников
15 марта 2017 00:05

должность улыбак уже занята собаками

3 +
L.L.
15 марта 2017 09:17

альпака- добряка

3 +
Таисия
15 марта 2017 09:28

иди обниму)

3 +
Brandy
15 марта 2017 09:33

хочется за щеки пожамкать

1 +
Фрекен Бок
15 марта 2017 10:09

Меня стайка таких милых альпак чуть насмерть не затоптала. И все вот так, с улыбочкой))

2 +
Siddal
15 марта 2017 10:11

Это понимает даже лама)))

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