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Мама застряла во времени.
Фото на превью pikabu.ru
Мама застряла во времени.
Фото на превью pikabu.ru
Судя по плечу, мама нехило отощала за эти годы.
Но вообще она молодец, отлично выглядит.
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