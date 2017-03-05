Фото

Мама застряла во времени.

Фото на превью pikabu.ru

Комментарии:

2 +
Nata
5 марта 2017 00:07

Круто! Как сестры прям.

4 +
Некрофилакс III
5 марта 2017 00:10

Судя по плечу, мама нехило отощала за эти годы.
Но вообще она молодец, отлично выглядит.

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Крутотенюшная крутота!

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