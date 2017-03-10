Фото
Максимум физической активности, которую я позволяю себе после 20:00.
Фото на превью çãmïllê/twitter.com
Максимум физической активности, которую я позволяю себе после 20:00.
Фото на превью çãmïllê/twitter.com
Нет, у котиков все-таки лапы. Лапки у лягушек, но это "из другой оперы".
Есть зарядка для хвоста, и для хобота зарядка!
Не рассчитал:
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Кошачьи лапки — это прекрасно! )