Фото

Максимум физической активности, которую я позволяю себе после 20:00.

Фото на превью çãmïllê‏/twitter.com

Комментарии:

3 +
lvlarinka
10 марта 2017 00:05

Кошачьи лапки — это прекрасно! )

1 +
Ретроград
10 марта 2017 05:06

Нет, у котиков все-таки лапы. Лапки у лягушек, но это "из другой оперы".

1 +
Feline
10 марта 2017 00:27

:-))

2 +
Chimp
10 марта 2017 01:02

Ну, вот только разве еще небольшое упражнение для хвоста :-))) тыц!

1 +
Ретроград
10 марта 2017 05:05

Есть зарядка для хвоста, и для хобота зарядка!

0 +
Yakalello
10 марта 2017 05:56

Не рассчитал:

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