Фото
Любовь — это когда хочешь полностью сожрать.
Фото на превью tumblr.com
Любовь — это когда хочешь полностью сожрать.
Фото на превью tumblr.com
Импортозамещение: французский поцелуй вполне можно заменить российским целованием начальника в зад.
Бедная девушка — у неё вся тушка в шрамах от этих «поцелуев»! )
не волнуйтесь за даму - у нее броня кожи такая, что ей эти укусы - как слону дробина
Но ей хоть от поцелуев-то приятно?
только если с зубами
я тебя укушу... потом, если захочешь... (с)
Колобок - колобок, я тебя съем! (с) :-))
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