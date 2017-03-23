Фото

Любовь — это когда хочешь полностью сожрать.

Фото на превью tumblr.com

Комментарии:

2 +
Марцелина
23 марта 2017 00:16

- Поручик, поцелуйте меня как Ромео Джульетту!
- Я такого не знаю, только "Каштанку" читал. Хочешь за жопу укушу?

0 +
dkdnt
23 марта 2017 00:27

Импортозамещение: французский поцелуй вполне можно заменить российским целованием начальника в зад.

1 +
lvlarinka
23 марта 2017 00:29

Бедная девушка — у неё вся тушка в шрамах от этих «поцелуев»! )

0 +
Макар Телятников
23 марта 2017 00:34

не волнуйтесь за даму - у нее броня кожи такая, что ей эти укусы - как слону дробина

0 +
dkdnt
23 марта 2017 00:35

Но ей хоть от поцелуев-то приятно?

0 +
Макар Телятников
23 марта 2017 00:36

только если с зубами

0 +
Макар Телятников
23 марта 2017 00:35

я тебя укушу... потом, если захочешь... (с)

0 +
Feline
23 марта 2017 01:38

Колобок - колобок, я тебя съем! (с) :-))

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