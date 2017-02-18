Фото

Любите своего человека.

Фото на превью imgur.com

Комментарии:

2 +
Макар Телятников
18 февраля 2017 00:24

собака-обнимака

1 +
dkdnt
18 февраля 2017 00:43

Ты сиди вот так, не двигайся, а я пока часок-другой вздремну.

0 +
Ретроград
18 февраля 2017 06:58

В чем проблема? У паренька на коленях ноут, он и сутки может просидеть, даже не заметив собачку :-)

1 +
CherJu Russia
18 февраля 2017 07:46

по-моему это не мальчик, а девочка...

0 +
Ретроград
18 февраля 2017 08:20

"А по-моему, они одинаковые!"
Унисекс - не понять, кто перед тобой.

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