Фото дня
Зимний лес с высоты птичьего полета. Завораживающая фотография.
Фото на превью invisiblepower/pexels.com
Комментарии:
это свет фар на длинной выдержке...
Как клетка под микроскопом
Зимний лес с высоты полета дрона.... :-))
Выглядит будто изгиб, это фрагмент железной дороги!
Экстаз
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