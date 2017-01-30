Фото дня

Зимний лес с высоты птичьего полета. Завораживающая фотография.

Фото на превью invisiblepower/pexels.com

6 На склад!

Комментарии:

-3 +
Falcosha
30 января 2017 00:03

и дорога посыпаная песком с солью

2 +
Ольга Михайлова
30 января 2017 10:24

это свет фар на длинной выдержке...

5 +
Alexey Vartanyan
30 января 2017 00:05

Как клетка под микроскопом

5 +
Feline
30 января 2017 00:07

Зимний лес с высоты полета дрона.... :-))

11 +
lvlarinka
30 января 2017 00:30

Да какой-же это лес? Так, три ёлки у дороги...
Лес это вот! Тайга

13 +
lvlarinka
30 января 2017 00:33

Или вот:

0 +
Kutina
30 января 2017 18:33

Выглядит будто изгиб, это фрагмент железной дороги!

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Экстаз

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!