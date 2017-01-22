Фото дня
Кто тут самый фотогеничный?
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
У кого большие прозрачные ушки?
У кого большие прозрачные ушки?
Удачный кадр и мультипликаторам ничего больше не надо выдумывать - готовый персонаж)
Удачный кадр и мультипликаторам ничего больше не надо выдумывать - готовый персонаж)
Какие премиленькие кулачки! )))))))))))
https://www.youtube.com/watch?v=-cQcmDTAkgs
Какие премиленькие кулачки! ))))))))))) https://www.youtube.com/watch?v=-cQcmDTAkgs
"...и я такой рааааз... и от груди соточку отжал"
"...и я такой рааааз... и от груди соточку отжал"
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