Фото дня

Кто тут самый фотогеничный?

Фото на превью imgur.com

0 На склад!

Комментарии:

2 +
Макар Телятников
22 января 2017 00:02

кто спал в моей кроватке и сломал ее???

1 +
Nika Bedrossian
22 января 2017 00:18

У кого большие прозрачные ушки?

4 +
lvlarinka
22 января 2017 00:18

Удачный кадр и мультипликаторам ничего больше не надо выдумывать - готовый персонаж)

2 +
Chimp
22 января 2017 00:18

Какие премиленькие кулачки! )))))))))))
https://www.youtube.com/watch?v=-cQcmDTAkgs

1 +
Леван Гулуа
22 января 2017 09:40

"...и я такой рааааз... и от груди соточку отжал"

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