Фото

Когда зашел не туда.

Фото на превью imgur.com

Комментарии:

0 +
dkdnt
21 марта 2017 00:31

... или вышел не оттуда.

1 +
Ginger
21 марта 2017 04:01

Ну всё, Шарик, ты попал...

1 +
Yakalello
21 марта 2017 05:51

Коты бывают коварны:

0 +
CherJu Russia
21 марта 2017 06:36

как мульт смотрится

1 +
Дарья
21 марта 2017 08:45

эхх, бедный пес, больно наверное...

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