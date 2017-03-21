Фото
Когда зашел не туда.
Фото на превью imgur.com
Когда зашел не туда.
Фото на превью imgur.com
Ну всё, Шарик, ты попал...
Коты бывают коварны:
как мульт смотрится
эхх, бедный пес, больно наверное...
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