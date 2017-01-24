Фото дня

Когда вокруг одни принцессы, ты понимаешь, что этому миру не хватает Бэтмена.

Фото на превью imgur.com

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Комментарии:

2 +
Макар Телятников
24 января 2017 00:30

так это ж не бэтман! это бэтгёрл!

1 +
Константин Пронин
24 января 2017 01:05

"папа может"!!!

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