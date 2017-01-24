Фото дня
Когда вокруг одни принцессы, ты понимаешь, что этому миру не хватает Бэтмена.
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
"папа может"!!!
"папа может"!!!
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Слов нет, это надо видеть
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так это ж не бэтман! это бэтгёрл!