Фото дня
Когда тебя нашли на улице и несут в новый дом.
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
Это правда! :-))
Ну, и как такой большой дядя поместится в домик такого маленького котенка?))
Ты же меня никогда не бросишь? А я за это буду ловить для тебя мышек! :))
- Я буду угощать тебя мышками! :-))
Именно! :-))
— Я буду обдирать обои, писать в тапочки))) Но ты ведь всё равно меня не бросишь?)))
— Конечно не брошу...
Котик-кисик ^^ Божечки-кошечки ^^ Мимими ^^ Кто-нибудь, остановите меня, у меня ж морда треснет сейчас :)
А ещё я могу массаж бороды делать:
всё-таки котики самая необходимая в хозяйстве вещь!
Коты — это ценнейший ресурс. Они уют вырабатывают. (с)))
или укладку)))
Здорово
Нельзя на backspace нажимать, нельзя!
С котопятничкой!
котик: а ты мне такие татушечки тоже набьешь?
http://www.uznayvse.ru/tests/test-ponimaete-li-vy-vashu-koshku.html - это тест на предмет "понимаете ли вы вашу кошку.Я не очень-то,оказывается:(
Слов нет — надо видеть
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