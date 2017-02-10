Фото дня

Когда тебя нашли на улице и несут в новый дом.

Фото на превью imgur.com

4 На склад!

Комментарии:

13 +
Макар Телятников
10 февраля 2017 00:06

котэ такие люди, они умеют влюблять в себя с первого взгляда

22 +
Feline
10 февраля 2017 00:11

Это правда! :-))

12 +
Olga Makarova
10 февраля 2017 00:11

Ну, и как такой большой дядя поместится в домик такого маленького котенка?))

8 +
Chimp
10 февраля 2017 00:14

Ты же меня никогда не бросишь? А я за это буду ловить для тебя мышек! :))

7 +
Feline
10 февраля 2017 00:15

- Я буду угощать тебя мышками! :-))

15 +
Chimp
10 февраля 2017 00:20

Feline, Вы это имели в виду? ))) - Вставай! Завтрак на столе! ))) гиф

4 +
Feline
10 февраля 2017 00:22

Именно! :-))

7 +
Gromus
10 февраля 2017 11:14

— Я буду обдирать обои, писать в тапочки))) Но ты ведь всё равно меня не бросишь?)))
— Конечно не брошу...

9 +
Эльвира Япрынцева
10 февраля 2017 00:39

Котик-кисик ^^ Божечки-кошечки ^^ Мимими ^^ Кто-нибудь, остановите меня, у меня ж морда треснет сейчас :)

29 +
Yakalello
10 февраля 2017 06:01

А ещё я могу массаж бороды делать:

17 +
Татьяна Глущенко
10 февраля 2017 08:11

всё-таки котики самая необходимая в хозяйстве вещь!

24 +
В-ий
10 февраля 2017 08:25

Коты — это ценнейший ресурс. Они уют вырабатывают. (с)))

0 +
RuddyPanda
10 февраля 2017 20:02

или укладку)))

5 +
Инна Чвырова
10 февраля 2017 09:11

Здорово

20 +
gapgap
10 февраля 2017 09:24

Нельзя на backspace нажимать, нельзя!

12 +
Лариса
10 февраля 2017 09:41

Ну да,мы попались:)))

15 +
Анна
10 февраля 2017 10:21

С котопятничкой!

0 +
pyrus701
10 февраля 2017 11:28

котик: а ты мне такие татушечки тоже набьешь?

7 +
Nata
10 февраля 2017 12:22

обнимашки) гиф

1 +
Лариса
10 февраля 2017 14:32

http://www.uznayvse.ru/tests/test-ponimaete-li-vy-vashu-koshku.html - это тест на предмет "понимаете ли вы вашу кошку.Я не очень-то,оказывается:(

4 +
Мозговзрыватель 007
10 февраля 2017 14:56

Вот и пришла чудесная пятница :) гиф*

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