Фото
Когда щеки украшают.
Фото на превью 87shiba87/twitter.com
Когда щеки украшают.
Фото на превью 87shiba87/twitter.com
А цепь совсем нет. Оттого может и глазёнки такие грустные
И коробка еще.
не только коты любят коробки)
Котатико.
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Щечки украшают - даже если они не совсем "румяные"! ))))