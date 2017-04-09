Фото

Когда щеки украшают.

Фото на превью 87shiba87/twitter.com

Комментарии:

3 +
Chimp
9 апреля 2017 00:20

Щечки украшают - даже если они не совсем "румяные"! ))))

7 +
Татьяна
9 апреля 2017 01:27

А цепь совсем нет. Оттого может и глазёнки такие грустные

0 +
Лидия Николаевна
9 апреля 2017 10:47

И коробка еще.

1 +
Дарья
9 апреля 2017 08:42

не только коты любят коробки)

0 +
баламошка
9 апреля 2017 10:30

Котатико.

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