Фото дня
Когда родители впервые звонят по Skype.
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
А мне больше интересно, как выглядит ребеночек, которому звонит это семейство.
А мне больше интересно, как выглядит ребеночек, которому звонит это семейство.
thanks for share this photo :)
im share this photo to my blog
http://www.wikiooz.ir
thanks for share this photo :) im share this photo to my blog http://www.wikiooz.ir
:D
:D
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