Фото дня

Когда родители впервые звонят по Skype.

Фото на превью imgur.com

11 На склад!

Комментарии:

13 +
Дарья
28 января 2017 09:20

Я даже знаю, кто тут папа, а кто мама)))

1 +
Juls
30 января 2017 13:22

А мне больше интересно, как выглядит ребеночек, которому звонит это семейство.

0 +
Элеонора
30 января 2017 15:39

может, так?)

5 +
iman wikiooz
28 января 2017 10:07

thanks for share this photo :)
im share this photo to my blog
http://www.wikiooz.ir

0 +
Элеонора
30 января 2017 09:45

:D

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