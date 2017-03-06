Фото
Когда избегаешь серьезного разговора.
Фото на превью reddit.com
Когда избегаешь серьезного разговора.
Фото на превью reddit.com
"Папка, надо серьезно поговорить... Ну и сколько ты еще будешь таскать у меня подгузники по пятницам?!"
Это хорошая фотография. Автор молодец.
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