Фото

Когда избегаешь серьезного разговора.

Фото на превью reddit.com

Комментарии:

5 +
Yakalello
6 марта 2017 07:03

В хорошей компании можно и помолчать.

1 +
Михаил Лихобык
6 марта 2017 09:19

"Папка, надо серьезно поговорить... Ну и сколько ты еще будешь таскать у меня подгузники по пятницам?!"

2 +
Светосильный фикс
6 марта 2017 09:57

Это хорошая фотография. Автор молодец.

1 +
Светосильный фикс
6 марта 2017 11:28

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