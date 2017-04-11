Фото

«Каждый вечер мой пес ложится так у двери, чтобы я не ушел, не попрощавшись с ним».

Фото на превью imgur.com

Комментарии:

0 +
Макар Телятников
11 апреля 2017 00:19

ему снится, что хозяин стал пограничником и берет его на работу с собой

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Не благодарите

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!