Фото
Как быстро летит время.
Фото на превью imgur.com
Как быстро летит время.
Фото на превью imgur.com
Однозначно удалась. У девочки прошло косоглазие. )
по мне так - пришло)
в вашем симметричном юморе
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