Фото

Как быстро летит время.

Фото на превью imgur.com

Комментарии:

1 +
Макар Телятников
8 апреля 2017 00:09

смотрите-ка! собакен научился улыбаться, значит, жизнь удалась!

-1 +
dkdnt
8 апреля 2017 00:19

Однозначно удалась. У девочки прошло косоглазие. )

0 +
Лариса
8 апреля 2017 00:22

по мне так - пришло)
в вашем симметричном юморе

0 +
Лариса
8 апреля 2017 00:34

"как быстро клетка перешла в растительный орнамент" - ADME, может так жизненнее и свободолюбивее)

0 +
Olga Makarova
8 апреля 2017 00:56

А это действительно та же собака?
У собак могут с годами пятнышки меняться?

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