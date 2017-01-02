Фото дня
Интересная реакция слонов, которые встретились на дороге.
Фото на превью imgur.com
Крутотенюшная крутота!
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как я уже неоднократно цитировал, и не перестану утверждать:
«Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом, потому что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает и сгибает всякими образами и употребляет его вместо руки». Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. «Собрание сочинений: Т. 5: Понедельник начинается в субботу»