Фото дня

Интересная реакция слонов, которые встретились на дороге.

Фото на превью imgur.com

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Комментарии:

4 +
Макар Телятников
2 января 2017 00:06

как я уже неоднократно цитировал, и не перестану утверждать:
«Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом, потому что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает и сгибает всякими образами и употребляет его вместо руки». Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. «Собрание сочинений: Т. 5: Понедельник начинается в субботу»

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